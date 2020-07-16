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Разумков объяснил проседание рейтингов "Слуги народа" в регионах

Четверг 16 июля 2020 22:35
Разумков объяснил проседание рейтингов "Слуги народа" в регионах
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

По словам главы ВР, проседание рейтингов "Слуги народа" связано с проведением реформ

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков объяснил, почему рейтинги партии "Слуга народа" проседают в регионах. По его мнению, это связано с проведением реформ.

Об этом Разумков сообщил в эфире программы "Право на владу".

"Немного есть проседание (рейтинга, - ред.), но если сравним с историей Украины, то это уже и не такое большое проседание. Это комплексный вопрос, оно связано с проведением реформ", - отметил он.

При этом он отметил, что Верховная рада находится на "более открытом пространстве" из-за чего, все негативное "бросается в глаза".

"Негативные вещи больше всего попадают в глаза... Такие вещи были и в этой Раде. Мы все видели и проблемные истории, и конфликтные истории, и истории связанные с безобразием", - отметил глава Верховной рады.

Напомним, Верховная рада проголосовала за назначение местных выборов на 25 октября 2020 года.

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