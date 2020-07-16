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Разумков пояснив просідання рейтингів "Слуги народу" в регіонах

Четвер 16 липня 2020 22:35
Разумков пояснив просідання рейтингів "Слуги народу" в регіонах
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

За словами голови ВР, просідання рейтингів "Слуги народу" пов'язана з проведенням реформ

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков пояснив, чому рейтинги партії "Слуга народу" просідають в регіонах. На його думку, це пов'язано з проведенням реформ.

Про це Разумков повідомив в ефірі програми "Право на владу".

"Трохи є просідання (рейтингу, - ред.), але якщо порівняти з історією України, то це вже й не таке велике просідання. Це комплексне питання, воно пов'язане з проведенням реформ", - зазначив він.

При цьому він зазначив, що Верховна рада перебуває на "більш відкритому просторі" через що, все негативне "впадає в око".

"Негативні речі найбільше впадає в очі... Такі речі були і в цій Раді. Ми всі бачили і проблемні історії, і конфліктні історії, та історії пов'язані з неподобством", - зазначив голова Верховної ради.

Нагадаємо, Верховна рада проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

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Новини України рейтингСлуга народаДмитро Разумков
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