Разумков о правках в банковский закон: они призваны затянуть процесс

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что внесение большого количества правок в законопроект о банках призвано, чтобы затянуть процесс. Об этом он заявил в эфире телеканал “112 Украина”.

По его словам, на данный момент неизвестно, когда парламент будет рассматривать данный законопроект.

"Я считаю, что такое количество правок не направлено на то, чтобы сделать закон лучше, оно больше направлено на то, чтобы затянуть этот процесс. К сожалению, я вынужден об этом говорить и это констатировать, это мое личное мнение. Однако я думаю, что большинство со мной согласится", - сказал Разумков.

Напомним, 31 марта ВР приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен сделать невозможным возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Сегодня РБК-Украина писало, что в законопроект были внесены16 тысяч 335 правок, что является абсолютным рекордом для украинского парламента.

При этом нардеп от фракции “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк считает, что такое количество правок было внесено в связи с тем, что законопроект является антиконституационным.