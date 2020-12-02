Разумков назвал три варианта решения проблемы из-за решения КСУ по декларированию

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что депутаты имеют три позиции относительно решения Конституционного суда. В частности, рассматривается вариант восстановления статьи о непредоставлении информации или недостоверной информации в декларации.

Об этом он сказал в эфире канала 112 Украина.

По его словам, если до конца года не будет возвращена эта статья, это поставит под серьезную угрозу то, как будут декларироваться люди в следующем году.

"Я считаю, что это недопустимо, и мы должны сделать все, в том числе идя на компромиссы, иногда на компромиссы с собой, чтобы это эффективно работало. И чтобы в дальнейшем решения Рады не вызвали дискуссии относительно конституционности в будущем", - сказал Разумков.

Так, в Раде есть такие позиции:

восстановление статьи о непредоставлении информации или недостоверной информации в декларации;

создание условий и возвращение норм, которые бы позволяли эффективно функционировать НАПК;

создание условий, которые бы сбалансировали решения тех или иных институтов власти, в том числе КСУ.

РБК-Украина писало, что Венецианская комиссия рассмотрит просьбу президента Владимира Зеленского относительно оценки последствий решение Конституционного суда для антикоррупционной системы в Украине. Решение планируют принять на заседании 11 декабря.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский попросил Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционной системы в Украине после решения КСУ относительно ответственности за недостоверное декларирование. Также Зеленский попросил оценить, придерживался КСУ всех требований, когда принимал свое решение.