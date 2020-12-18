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У Раді готують закон про регламент роботи КСУ

П'ятниця 18 грудня 2020 22:59
У Раді готують закон про регламент роботи КСУ
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Голова Верховної ради Дмитро Разумков сподівається, що робоча група з врегулювання конституційної кризи напрацює законопроект, який би регламентував роботу Конституційного суду. Це відбудеться вже у наступному році.

Про це заявив Разумков в інтерв'ю на телеканалі “Прямий”.

Голова ВР наголосив, що парламент також працює за регламентом, і відповідний закон необхідний для роботи КСУ.

“Питання, ймовірніше, полягатиме в тому, що треба буде мати закон про регламент роботи Конституційного суду. Верховна рада також працює за регламентом. Це - закон, його не варто порушувати. Це нормально і правильно”, - сказав Разумков.

Він додав, що наразі в комітеті з питань правової політики є законопроект авторства Ольги Совгирі. Він передбачає процедуру, за якою рішення Конституційного суду можуть прийматися виключно двома третинами від його складу.

“Верховна рада, коли приймає рішення щодо змін до Конституції, повинна мати 300 голосів, що є двома третинами від всього складу Верховної ради України” - пояснює Разумков.

Спікер ВР додав, що підтримує законопроект і сподівається на підтримку нардепів.

Раніше Верховна рада схвалила за основу і в цілому законопроект для розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, ввечері 9 грудня Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок КСУ. У цьому висновку комісія рекомендувала відновити скасовану КСУ статтю про кримінальне покарання за недостовірне декларування.

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