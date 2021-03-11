Разумков о двойном гражданстве: может быть больше негативных последствий, чем позитивных

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что гражданство в Украине должно быть одно. По его мнению, в противном случае возможны негативные последствия.
Комментируя недавнее решение СНБО о введении двойного гражданства, спикер парламента отметил, что в Конституции закреплено единственное гражданство.
"Мое личное мнение - гражданство должно быть одно", - отметил он.
Разумков также добавил, что в части областей Украины, в частности на западе стране, у украинцев есть желание получить еще одно гражданство. При этом спикер Рады добавил, что при легитимизации такого подхода "можем получить больше негативных последствий, нежели позитивных".
Напомним, 4 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) касательно двойного гражданства у украинцев. Далее правительство должно разработать ряд документов.
Как после пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина намерена разрешить двойное гражданство со странами Евросоюза и другими дружественными государствами. О России речи не идет.