Разрушения в детском саду Киева после падения сбитой ракеты: фоторепортаж

В результате вражеских атак над Киевом значительный урон наносится спальным районам столицы. В результате очередного обстрела пострадало дошкольное логопедическое детское учреждение в Подольском районе.
РБК-Украина показывает как выглядит обстрелянный киевский детсад в фоторепортаже GettyImages.
Утром, 18 марта, войска РФ выпустили очередные крылатые ракеты в сторону мирных районов Киева.
Силами ВСУ ракеты были ликвидированы, однако в результате падения их частей были повреждены несколько многоквартирных домов в Подольском районе, произошли масштабные возгорания на нескольких этажах домов.
Существенные повреждения коснулись также детского дошкольного логопедического учреждение, расположенного на Виноградаре.
Так в здании детсада повреждены все окна, двери и фасад строения.
Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, большинство поврежденных объектов на Виноградаре больше не пригодны для жизни.
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