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Разрушения в детском саду Киева после падения сбитой ракеты: фоторепортаж

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Киев, Пятница 18 марта 2022 19:54
Разрушения в детском саду Киева после падения сбитой ракеты: фоторепортаж Разрушения в детском саду Киева после падения сбитой ракеты (фото: GettyImages)
Автор: RBC.UA

В результате вражеских атак над Киевом значительный урон наносится спальным районам столицы. В результате очередного обстрела пострадало дошкольное логопедическое детское учреждение в Подольском районе.

РБК-Украина показывает как выглядит обстрелянный киевский детсад в фоторепортаже GettyImages.

Утром, 18 марта, войска РФ выпустили очередные крылатые ракеты в сторону мирных районов Киева.

Силами ВСУ ракеты были ликвидированы, однако в результате падения их частей были повреждены несколько многоквартирных домов в Подольском районе, произошли масштабные возгорания на нескольких этажах домов.

Разрушения в детском саду на Виноградаре после падения сбитой ракеты (фото: GettyImages)

Существенные повреждения коснулись также детского дошкольного логопедического учреждение, расположенного на Виноградаре.

Так в здании детсада повреждены все окна, двери и фасад строения.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, большинство поврежденных объектов на Виноградаре больше не пригодны для жизни.

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