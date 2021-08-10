Разрабатывала "законы" для боевиков: в Луганской области сообщили о подозрении экс-судье

По данным следствия, экс-судья в 2014 году изменила присяге на верность народу Украины и вошла в состав рабочей группы так называемого "народного совета ЛНР". Ее задачей была разработка "собственного законодательства".

Подозреваемая принимала участие в разработке "Гражданского кодекса", "Гражданского процессуального кодекса", "Земельного кодекса" и "Семейного кодекса". "Они были переданы в "народный совет ЛНР" и опубликованы с целью легализации на временно оккупированной территории", - уточнили в прокуратуре.

Кроме того, в 2018 году гражданка Украины заняла должность "судьи", а в дальнейшем стала "заместителем председателя Верховного суда ЛНР". В составе незаконно созданной судовой системы подозреваемая до настоящего времени оказывает содействие представителям оккупационных властей, осуществляя "правосудие" от имени пророссийских наемников и принимает "судебные решения", противоречащие принципам Конституции и законодательным актам Украины, нарушая права людей, которые проживают на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск и обращения с ходатайством в суд для проведения специального досудебного расследования.

Фото: прокуратура сообщила о подозрении в госизмене экс-судье Луганской области (gp.gov.ua)