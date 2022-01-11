На разных языках. Смогут ли США и Россия договориться об Украине, НАТО и мире

Встреча американской и российской делегаций в Женеве – логичное продолжение двух раундов переговоров между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным, состоявшихся в декабре.

То, что в Женеве не будет заключено каких-то глобальных обязывающих договоренностей, было понятно из уровня представительства: делегации возглавляли замгоссекретаря США Венди Шерман и замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Публично и в Москве, и в Вашингтоне также призывали не ждать от встречи больших результатов.

Тем не менее, Россия явно пыталась захватить инициативу в переговорном процессе, навязывая собственную повестку дня. А чтобы склонить США к разговору, сконцентрировала возле границ Украины стотысячную группировку и прозрачно угрожала новым вторжением (пусть открытым текстом и не заявляя об этом официально).

Чего хотят Россия и США

Российские предложения оформлены в виде двух проектов договоров, с НАТО в целом и отдельно с США, опубликованных в декабре на сайте российского МИД. Официально в Москве их называют "гарантиями безопасности".

Ключевые требования РФ – "юридически закрепленный" отказ НАТО от расширения на восток (в частности, присоединения Украины к Альянсу), отвод вооружений и войск от российских границ, прекращение военного сотрудничества с Украиной и другими странами региона, вывод войск с территории государств, вступивших в НАТО после 1997 года и т.д.

В Вашингтоне и европейских столицах эти заоблачные требования отбросили сразу. В частности, подчеркивая, что расширение НАТО – это вопрос переговоров между Альянсом и страной-претендентом, и ни одна третья сила не может иметь права вето в этом процессе.

Россия продолжает агрессию в отношении Украины (Фото: Spencer Platt/Getty Images)

Отводить войска США и других стран-союзников из Восточной Европы тоже никто не собирается. Ведь буквальное выполнение требования Кремля было бы равносильно ликвидации или как минимум расколу Альянса пополам – ведь 14 из 30 его членов вступили в НАТО уже после 1997 года.

Вместо этого в Вашингтоне предложили свою, гораздо более реалистичную повестку переговоров. В частности, предлагая обсудить вопросы ограничений на размещения ракет и проведение военных учений в Европе.

Представители РФ отвечали, что им этого будет заведомо мало, причем иногда в хамской форме. "НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", – заявил глава российской делегации Рябков накануне переговоров в Женеве.

О чем не договорились США и Россия

Неудивительно, что при такой полярности позиций прорыва от женевских переговоров ожидать не стоило. Более того, замгоссекретаря Шерман даже заявила журналистам, что происходившее нельзя было назвать собственно "переговорами" – а скорее "дискуссией для лучшего понимания друг друга".

Также глава американской делегации подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию о возможных дополнительных санкциях против РФ на случай вторжения в Украину – среди прочего, они могут включать и ограничения на продажу товаров в РФ (но опять-таки без особых деталей).

Шерман к тому же четко артикулировала, что именно в США воспримут как признак деэскалации – "если российские войска вернутся назад в казармы" (от границы с Украиной, – ред.).

В остальном замгоссекретаря подтвердила уже многократно озвученные в Вашингтоне тезисы: двери в НАТО остаются открытыми, санкции против РФ в случае вторжения будут гораздо жестче, чем в 2014-ом, а реальный прогресс в переговорах возможен только дипломатическим путем.

Венди Шерман и Сергей Рябков (Фото: twitter.com/RStatecraft)

В свою очередь, российская делегация не демонстрирует никаких признаков готовности к компромиссу. Отказ от расширения НАТО на восток и "материального освоения территорий" стран, вступивших в Альянс после 1997-го, Рябков назвал "абсолютным императивом", от которого РФ отступать не намерена.

Также российский дипломат заверил, что "никаких намерений нападать на Украину у нас нет и быть не может". Впрочем, точно такую формулировку Россия неизменно использует с самого начала своей агрессии в 2014 году.

Судя по всему, единственное, с чем согласились все участники переговоров, по словам Шерман, – это с тем, что "ядерную войну невозможно выиграть".

Что будет дальше

Женевская встреча – первое мероприятие в рамках "переговорной недели" между Россией и Западом. 12 января в Брюсселе состоится заседание совета Россия-НАТО, а 13 января в Вене – постоянного совета ОБСЕ.

Такая плотность переговоров – очевидная инициатива Москвы. Там постоянно заявляют, что договариваться о навязываемых ими "гарантиях безопасности" надо максимально быстро, и что этот процесс не может длиться даже несколько месяцев.

Параллельно РФ явно пытается столкнуть между собой США и Европу, открыто позиционируя Вашингтон как якобы единственного "достойного" собеседника на международной арене. Даже сам факт того, что проекты "договоров по безопасности" были адресованы всему Альянсу и отдельно США, весьма показателен.

Тем временем, в ЕС все чаще используют свой вариант формулы "ничего об Украине без Украины" – "ничего о Европе без Европы".

С самого начала декабрьских переговоров Байдена и Путина отдельные восточноевропейские страны забили тревогу. Они опасались, что США (возможно, вместе с крупными западноевропейскими государствами) о чем-то договорятся с РФ, тогда как восточноевропейцы останутся не у дел – хотя географически они к России как раз ближе всего. Вероятно, из-за этого и сорвались вскользь анонсированные Байденом переговоры в формате "5+1": США, Великобритания, Германия, Франция, Италия плюс Россия.

Как сообщили источники The New York Times, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель направил в МИД стран-членов ЕС письмо с призывом подготовить собственные предложения для переговоров с Россией по безопасности, а их главной площадкой должно быть не НАТО, а ОБСЕ.

В ответ американцы публично подчеркивают, что с Россией готовы обсуждать только двусторонние отношения, тогда как все вопросы, касающиеся Украины, Евросоюза и НАТО в целом обязательно будут рассматриваться с их участием.

Более того, в Вашингтоне призвали европейских союзников воспринимать все комментарии и заявления россиян после женевской встречи с "крайней скептичностью" и дождаться разъяснений от американцев.

Пока же позиция Москвы выглядит максимально ультимативной. По словам Рябкова, решение о том, стоит ли дальше находиться в переговорном процессе, РФ примет по итогам переговоров в Брюсселе и Вене на этой неделе. Но отступать от своих абсурдных требований в отношении НАТО Москва публично якобы не намерена.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Безусловно, все это может быть частью привычной переговорной тактики – требовать заведомо большего, чтобы получить желаемое. В данном случае – ставить НАТО ультиматумы по сжатию до размеров 1997 года, чтобы в конечном счете, к примеру, попробовать "продавить" мирное урегулирование на Донбассе на своих условиях.

Но пока что планка требований выглядит уж слишком завышенной. Потому, вполне возможно, изначальной целью России является как раз срыв переговоров, потому и выдвигаются заведомо невыполнимые требования. Чтобы в конечном счете российская делегация могла громко хлопнуть дверью, обвинив во всем Запад (в том числе и в целях внутренней пропаганды), и чувствовать себя с развязанными руками. А далее может последовать то, что Владимир Путин на декабрьской пресс-конференции назвал "военно-техническими мерами". Первой целью которых, очевидно, может стать как раз Украина.