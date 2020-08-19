В чем разница между агрессией и ассертивностью: узнайте на бесплатной лекции от образовательного центра Safety Park

19 и 20 августа образовательный центр Safety Park проведет две онлайн-лекции на темы "Как бороться с рисками: тренинг ассертивности" и "Медиаграмотность и критическое мышление". Зарегистрироваться на бесплатные лекции можно перейдя по ссылкам: 19 августа и 20 августа

Спикерами выступят: практик транзактного анализа, психотерапевт и соучредитель Украинского сообщества транзактного анализа - Мария Фабричева, а также соавтор образовательного проекта с медиаграмотности, соведущий и сценарист "Телебачення Торонто" - Анатолий Остапенко.

На лекции "Как бороться с рисками: тренинг ассертивности", которая состоится 19 августа в 19:00, Мария Фабричева расскажет, что такое ассертивное поведение и какие навыки входят в это понятие, а также в чем разница между агрессией и ассертивностью. На лекции зрители узнают, что мешает и помогает формированию способностей человека самостоятельно управлять своим поведением, принимать решения, и быть свободным от неэффективных шаблонов и мнений окружающих.

20 августа в 19:00 Анатолий Остапенко расскажет, что такое медиаграмотность, какое ее значение в современном мире, как работает дезинформация и для чего нужны фейки, которых в последнее время появляется все больше. Журналист расскажет, что такое критическое мышление и как его развить. Также во время онлайн-лекции «Медиаграмотность и критическое мышление» зрители узнают, кому принадлежат украинские СМИ и как они манипулируют обществом.

Основатели Safety Park сообщили, что открытые вебинары образовательный центр проводит несколько раз в месяц. Лекции проходят в рамках комплексного курса из 100 тренингов, на котором 500 украинцев бесплатно обучают европейских инструментов защиты жизни и здоровья. Посмотреть прошлые вебинары можно на YouTube-канале центра.

Генеральный партнер Safety Park - Grawe Ukraine, партнеры - Winner, Vodafone и Центр общественного здоровья Украины.

Информационные партнеры: "Информатор Киев", "РБК-Украина", "Апостроф", "Джем ФМ", "Киев Автомобильный", "Шкільний світ" и European Business Association.