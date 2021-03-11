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"Разница в 10 раз": Кличко озвучил, сколько налогов уходит в госбюджет и остается в Киеве

Автор: РБК-Украина

В 2020 году в бюджет Киева зачислили в 10 раз меньше налогов, чем забрали в государственный бюджет - 49 млрд гривен и 562 млрд гривен соответственно.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета.

"За 2020 год 562 млрд гривен собранных на территории Киева налогов направили в госбюджет. При этом, городу оставили всего 49 млрд. За счет трансфертов из госбюджета столица получила 8,5 млрд. Поэтому разговоры о том, что Киев якобы дотируют, выделяют много денег - не соответствуют действительности. Давайте откровенно говорить: Киев обеспечивает большую часть госбюджета. Но нам нужны справедливые условия формирования бюджета столицы", - заявил Кличко.

Он пообещал продолжить переговоры с властью, чтобы добиться пересмотра условий зачисления НДФЛ.

"Много вопросов, касающихся жизнеобеспечения города, мы не можем реализовать из-за недостатка средств. Поэтому это обращение очень важно. Я неоднократно поднимал вопрос о НДФЛ на встречах с президентом, премьером и главой Верховной рады. Если нас не услышат, я уверен, нужно будет переходить к более активным действиям для защиты интересов и развития столицы", - заверил Кличко.

Обращение городской глава предлагает направить президенту Украины, в Верховную раду, депутатским фракциям и группам в парламенте, Уполномоченному Верховной рады по правам человека. Оно предусматривает подачу в Конституционный суд Украины Конституционного представления о признании неконституционным пункта 1-1 части 1 ст. 64 Бюджетного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Кличко инициировал обращение Киевского городского совета о внесении на рассмотрение КСУ представления о признании неконституционным нормы Бюджетного кодекса о зачислении в бюджет столицы всего 40% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), тогда как в бюджеты других украинских городов причисляют 60% соответствующего налога.

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Новости Украины Виталий КличкоКиевГосбюджет
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