"Разница в 10 раз": Кличко озвучил, сколько налогов уходит в госбюджет и остается в Киеве

"За 2020 год 562 млрд гривен собранных на территории Киева налогов направили в госбюджет. При этом, городу оставили всего 49 млрд. За счет трансфертов из госбюджета столица получила 8,5 млрд. Поэтому разговоры о том, что Киев якобы дотируют, выделяют много денег - не соответствуют действительности. Давайте откровенно говорить: Киев обеспечивает большую часть госбюджета. Но нам нужны справедливые условия формирования бюджета столицы", - заявил Кличко.

Он пообещал продолжить переговоры с властью, чтобы добиться пересмотра условий зачисления НДФЛ.

"Много вопросов, касающихся жизнеобеспечения города, мы не можем реализовать из-за недостатка средств. Поэтому это обращение очень важно. Я неоднократно поднимал вопрос о НДФЛ на встречах с президентом, премьером и главой Верховной рады. Если нас не услышат, я уверен, нужно будет переходить к более активным действиям для защиты интересов и развития столицы", - заверил Кличко.

Обращение городской глава предлагает направить президенту Украины, в Верховную раду, депутатским фракциям и группам в парламенте, Уполномоченному Верховной рады по правам человека. Оно предусматривает подачу в Конституционный суд Украины Конституционного представления о признании неконституционным пункта 1-1 части 1 ст. 64 Бюджетного кодекса Украины.