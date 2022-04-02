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На разминирование Киевской области понадобится не меньше 10 дней, - глава ОВА

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Киев, Суббота 02 апреля 2022 23:44
На разминирование Киевской области понадобится не меньше 10 дней, - глава ОВА Снаряд в автомобиле (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что для полного разминирования понадобится не менее 10 дней. Потому возвращаться в родные дома пока рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Алексея Кулебы.

Кулеба заявил, что по всем освобожденным от оккупантов населенным пунктам с завтрашнего дня, 3 апреля, до 6:00 вторника, 5 апреля, вводится комендантский час. Делается это для того, чтобы специалисты смогли оценить объем работ по разминированию. После этого процесс обновления инфраструктуры сможет принять плановый характер.

Глава ОВА также порекомендовал всем жителям Киевской области, покинувшим свои дома, не спешить возвращаться. Первоначально сотрудники ГСНС совместно с полицией должны закончить проверку населенных пунктов на боеприпасы.

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