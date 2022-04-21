Разминирование Броварского района: фоторепортаж

Неразорванные снаряды, мины, авиационные бомбы и растяжки - итог прихода бесчеловечных “освободителей” в пригород Киева.
РБК-Украина показывает последствия прихода “русского мира” на украинские земли.
После ухода российских оккупантов из Киевской области в начале апреля начались мероприятия по разминированию сел в Броварском районе.
Силами ГСЧС и военных было обследовано более 10 населенных пунктов в Броварском районе Киевской области.
В ходе работ саперы на территории Киевской области обезвредили более 17 тысяч взрывоопасных предметов.
Сегодня, 21апреля, работы по ликвидации взрывоопасных предметов продолжились в районе реки Трубеж между селами Шевченково и Бервица.
Всего согласно оперативной информации о работе пиротехнических подразделений ГСЧС с начала широкомасштабного военного вторжения РФ на территории Украины обезврежено более 70 тыс. взрывоопасных предметов и порядка 600 кг взрывчатого вещества, а том числе около 2 тыс. авиационных бомб. Обследована территория площадью 12 тыс. 86 га.
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