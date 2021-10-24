Размер штрафов будут определять по-новому: Минсоцполитики анонсировало изменения

Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала изменения в методологии определения размера штрафов в Украине. По ее словам, размер штрафов не будет привязан к прожиточному минимуму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".
Как отметила министр, размер прожиточного минимума должен быть больше, поэтому решили изменить методологию определения размера штрафов, чтобы людям не пришлось платить слишком много.
"Мы анализировали 180 законодательных актов, у которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений: только пенсия и минимальная зарплата. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь", - пояснила Лазебная.
По словам главы Минсоцполитики, сейчас при участии экспертов был разработан комплекс изменений в законодательство, чтобы внести эти запланированные изменения. Сейчас соответствующие законопроекты находятся в парламенте.
"Вышло 4 законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, далее - о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали", - добавила она.