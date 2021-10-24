Размер штрафов будут определять по-новому: Минсоцполитики анонсировало изменения

Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала изменения в методологии определения размера штрафов в Украине. По ее словам, размер штрафов не будет привязан к прожиточному минимуму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом" .

Как отметила министр, размер прожиточного минимума должен быть больше, поэтому решили изменить методологию определения размера штрафов, чтобы людям не пришлось платить слишком много.

"Мы анализировали 180 законодательных актов, у которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений: только пенсия и минимальная зарплата. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь", - пояснила Лазебная.

По словам главы Минсоцполитики, сейчас при участии экспертов был разработан комплекс изменений в законодательство, чтобы внести эти запланированные изменения. Сейчас соответствующие законопроекты находятся в парламенте.

"Вышло 4 законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, далее - о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали", - добавила она.