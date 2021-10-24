Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни

Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала зміни у методології визначення розміру штрафів в Україні. За її словами, розмір штрафів не буде прив'язано до прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дом" .

Як наголосила міністр, розмір прожиткового мінімуму повинен бути більшим, тому вирішили змінити методологію визначення розміру штрафів, щоб людям не довелося платити надто багато.

"Ми аналізували 180 законодавчих актів, у яких є прив'язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. Вирішили залишити цю прив'язку у формуванні основних нарахувань: тільки пенсія та мінімальна зарплата. А все інше прив'язуємо до базових виплат, щоб у людини не було теж ніяких втрат", - пояснила Лазебна.

За словами глави Мінсоцполітики, наразі за участі експертів було розроблено комплекс змін до законодавства, щоб внести ці заплановані зміни. Наразі відповідні законопроекти перебувають у парламенті.

"Вийшло 4 законопроєкти. Один про методологію, другий про відв'язання, далі - про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Ми це все прописали", - додала вона.