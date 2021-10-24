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Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни

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Україна, Неділя 24 жовтня 2021 20:09
Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни Фото: Марина Лазебна, міністр соцполітики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала зміни у методології визначення розміру штрафів в Україні. За її словами, розмір штрафів не буде прив'язано до прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дом".

Як наголосила міністр, розмір прожиткового мінімуму повинен бути більшим, тому вирішили змінити методологію визначення розміру штрафів, щоб людям не довелося платити надто багато.

"Ми аналізували 180 законодавчих актів, у яких є прив'язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. Вирішили залишити цю прив'язку у формуванні основних нарахувань: тільки пенсія та мінімальна зарплата. А все інше прив'язуємо до базових виплат, щоб у людини не було теж ніяких втрат", - пояснила Лазебна.

За словами глави Мінсоцполітики, наразі за участі експертів було розроблено комплекс змін до законодавства, щоб внести ці заплановані зміни. Наразі відповідні законопроекти перебувають у парламенті.

"Вийшло 4 законопроєкти. Один про методологію, другий про відв'язання, далі - про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Ми це все прописали", - додала вона.

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Міністерство соціальної політики Марина Лазебна Прожитковий мінімум
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Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни
Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни
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