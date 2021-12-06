Перед разговором с Путиным: Байдет проведет переговоры с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор лидеров двух стран состоится перед разговором Байдена с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.
По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Байден поговорит с Зеленским и лидерами ключевых европейских союзников, чтобы скоординировать свое послание и обсудить их с Путиным во вторник.
Он добавил, что Байден намерен поговорить Путиным с "единством и сильной трансатлантической солидарностью в отношении дальнейших действий".
Чиновник заявил, что Байден планирует в разговоре с Путиным выразить "глубокую озабоченность" США наращиванием Россией военной мощи вдоль границы с Украиной, а также "другие критические вопросы" такие, как "стратегическая стабильность, киберпространство и ядерная программа Ирана".
"Президент проведет переговоры так же, как он это делал в прошлых дискуссиях с Путиным, в профессиональной, откровенной, прямой манере, где он ясно даст понять - без какого-либо риторического расцвета или размахивания пальцами - что Соединенные Штаты готовы сделать, как в отношении сдерживания, так и в отношении дипломатии", - сказал чиновник.
Напомним, сенаторы США призывают Байдена быть четким и сильным в разговоре с Путиным.
Подробнее о переговорах Байдена и Путина читайте в материале РБК-Украина.