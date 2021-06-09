Разговаривала дома по телефону: в Житомирской области молния попала в девочку

В селе Малый Кривотин Житомирской области 8 июня в результате удара молнии пострадала девочка, 2006 года рождения. Это произошло дома во время разговора по мобильному телефону.

Об этом сообщает Управление по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.

"Досадный инцидент произошел во вторник, 8 июня, в с. Малый Кривотин. Молния поразила девочку в доме во время разговора по мобильному телефону. Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она находится в травматологическом отделении лечебного учреждения. Состояние ее здоровья средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второй случай, который произошел в этом году. Ранее от удара молнии пострадал 42-летний житель Житомирского района.

Жителям региона напомнили, как следует себя вести во время грозы: