UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разгон мирного митинга оккупантами в Херсоне: четыре человека пострадали

Фото: четверо человек пострадали в результате разгона митинга оккупантами в Херсоне (twitter-com-nashaniva)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Херсоне в результате разгона российскими военными мирного митинга есть пострадавшие. Известно о четырех случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Стало известно о четырех травмированных во время разгона митинга в Херсоне: мужчина с открытым переломом ноги, женщина с ожогами и разрывом легких, еще два человека получили ожоги глаз и носоглотки", - говорится в сообщении.

Разгон митинга в Херсоне

Напомним, сегодня, 27 апреля в Херсоне российские военные разогнали слезоточивым газом мирных людей, которые в очередной раз вышли на митинг против оккупации, враг также применил светошумовые гранты против гражданских лиц.

Отметим, что мирный митинг горожан в сети анонсировался накануне. Людей призвали выйти против так называемого "референдума" за провозглашение "ХНР".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонОккупированные территорииВойна России против Украины