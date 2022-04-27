Разгон мирного митинга оккупантами в Херсоне: четыре человека пострадали

"Стало известно о четырех травмированных во время разгона митинга в Херсоне: мужчина с открытым переломом ноги, женщина с ожогами и разрывом легких, еще два человека получили ожоги глаз и носоглотки", - говорится в сообщении.

Разгон митинга в Херсоне

Напомним, сегодня, 27 апреля в Херсоне российские военные разогнали слезоточивым газом мирных людей, которые в очередной раз вышли на митинг против оккупации, враг также применил светошумовые гранты против гражданских лиц.

Отметим, что мирный митинг горожан в сети анонсировался накануне. Людей призвали выйти против так называемого "референдума" за провозглашение "ХНР".

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