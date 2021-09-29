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После разделения ПриватБанка на "хороший" и "плохой" банки его можно продавать, - Гелетий

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Среда 29 сентября 2021 09:54
После разделения ПриватБанка на "хороший" и "плохой" банки его можно продавать, - Гелетий Фото: продажу ПриватБанка будут рассматривать после разделения на "хороший" и "плохой" банки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Инициативы по возможной продаже Приватбанка можно будет рассматривать только после того, когда будет принято решение о его разделении на "хороший" и "плохой" банк – good and bad bank. Этот крой позволит через bad bank абсорбировать всю проблематику плохого портфеля и неработающих кредитов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.

Вопрос судебных процессов с бывшими акционерами ПриватБанка также может быть проблемой для инвесторов, соглашается он. Но именно поэтому надо провести разделение банка.

"Национальный банк неизменно придерживается позиции о привлечении к ответственности всех виновных лиц и компенсации убытков государству (со стороны бывших акционеров, – ред.). Мы осуществляем согласованные с ПриватБанком шаги в этом направлении. Безусловно, мы действуем исключительно в рамках нашего мандата и вовлечены в дела, в которых НБУ является одной из сторон", – сказал Гелетий.

Он отметил, что на протяжении последних лет банк демонстрирует динамичную прибыльную деятельность, выплачиваются дивиденды. И сейчас задача государства, в том числе и НБУ – отстаивать интересы в судебных исках.

"Есть ряд исков в разных юрисдикциях, где принимает участие и НБУ. Прежде всего, это касается обжалования решений о национализации, определение лиц, связанных с банком, а также по процедуре bail-in", – пояснил замглавы НБУ.

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