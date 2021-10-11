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Разделение МВД: Зеленский дал время показать эффективность в нынешнем составе

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 12:28
Разделение МВД: Зеленский дал время показать эффективность в нынешнем составе Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Украине обсуждают возможность разделения Министерства внутренних дел. Однако, президент Украины Владимир Зеленский дал время показать эффективность в нынешнем составе.

Об этом Енин сказал в интервью РБК-Украина.

Он сравнил систему МВД с рукой человека, которая имеет пять пальцев.

"Она направлена на обеспечение безопасности общества, именно поэтому эффективное выполнение этих функций предполагает нахождение всех этих элементов под одним зонтиком", - сказал Енин.

По его словам, когда они будут подчиняться разным центрам, разным командирам, то будет неразбериха.

"На сегодня эта модель уже показала свою эффективность. Президентом определен определенный период времени, за который мы подробно посмотрим по тому, как все это функционирует... Ну, речь шла о нескольких месяцах, полгода, дальше время покажет", - сообщил Енин.

Напомним, Монастырский против радикального разделения МВД.

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Министерство внутренних дел Украины
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