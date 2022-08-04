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Разблокировка портов для экспорта зерна в будущем необходимо расширить для металла и химии, - эксперт

Фото: разблокировка портов для экспорта зерна в будущем необходимо расширить для металла и химии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Разблокирование украинских портов для экспорта зерна создало замечательный прецедент для того, чтобы продолжать работу в этом направлении, и добиться открытия морских путей для наших ключевых товаров - металла и химии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Андрея Забловского.

"Я уверен, что прецедент с разблокировкой наших портов для экспорта зерна - великолепный для того, чтобы продолжать работу в этом направлении и достичь задачи-максимума - разблокировать экспорт всей продукции, которая сейчас просто ждет в портах", - подчеркнул эксперт.

Он заметил: зерно имеет больше международное значение, учитывая ситуацию с голодом, которая сложилась в мире. Однако приток валюты в Украину традиционно обеспечивали несколько отраслей, в том числе ГМК.

"Зерно имеет большее международное значение, учитывая вопросы продовольственной безопасности. Однако для Украины важен вопрос экспорта всех ключевых грузов, в том числе металла, путь которого традиционно к войне обеспечивался морем", - резюмировал Забловский.

Как известно, Украина вместе с международными партнерами в Стамбуле разработали план разблокировки трех портов на Черном море - Одесский, "Южный" и Черноморский, которые в 2021 году обрабатывали 70% товарооборота Украины. Это позволит Украине экспортировать более 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая.

Ранее экономисты отмечали важность отраслей ГМК и АПК для Украины очень высока, ведь в совокупности они занимают в украинской экономике долю в 35%. При этом их доля в экспорте составляет около 70%.

Таким образом, разблокировка портов для экспорта украинского металла позволит Украине получать около 1 млрд долларов валютных поступлений ежемесячно.

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Агропромышленный комплекс