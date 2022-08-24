Разблокировка портов для экспорта металлопродукции поможет снизить давление на гривну, - ICC Ukraine

"Разблокировка портов - это не только позиция относительно глобального видения функционирования и развития мировой экономики. Это средство, которое позволит действенно и активно противостоять агрессии. Ведь мы все видим удар, который вынуждена держать Украина на финансовом поле: инфляция, курс доллара, нехватка поступлений в бюджет. Поэтому мы должны в кратчайшие сроки начать экспорт и вернуть валюту в Украину", - пояснил Сиволап.

Он убежден: пример с открытым экспортом зерна продемонстрировал, что вместе можно решать сверхсложные задачи, поэтому Украина имеет все возможности активизировать решение этого вопроса на международном уровне.

"Следует активизировать усилия, чтобы открылись возможности для экспорта нашей металлопродукции через морские порты. Об этом уже заявлял заместитель Министра экономики Украины Тарас Качка, также, по моей информации, этот вопрос поднимался и в ходе визита Генерального секретаря ООН в Одессе Антониу Гутерреша. Понятно, что здесь должны быть приложены усилия всех - и Украины, как главного инициатора этого вопроса, и наших международных друзей, и мощных общественных организаций, таких как Международная торговая палата", - отметил эксперт.

По мнению эксперта, экспортный потенциал металлопродукции составляет минимум 600 миллионов долларов в месяц. Кроме того, восстановление экспорта поможет активизировать производство и вернуть на работу работников, которые сейчас отправлены в вынужденный простой.

"На уровне макроэкономических показателей экспорт металла и руды даст стабильные поступления валюты в страну, которые не зависят от внешней помощи. Это даст возможность значительно ослабить негативное давление на гривну. Также это решает вопрос дополнительных валютных поступлений в бюджет, и не приводит к инфляционному давлению", - добавляет он.

Напомним, ранее исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Оксана Орінчак заявила, что расширение действия "зернового коридора" на металлопродукцию вернет в Украину валюту, что чрезвычайно важно в условиях войны и девальвации гривны.

В свою очередь ОП "Укрметаллургпром" заявили, что восстановление морского экспорта металла и руды обеспечит приток в страну дополнительно более полумиллиарда долларов - будет способствовать стабилизации курса гривны и позволит удерживать валютный коридор в пределах 33-36 грн/$.