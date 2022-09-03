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Разблокирование экспорта металла через порты даст Украине 4 млрд гривен в виде налогов

Новина українською →
Суббота 03 сентября 2022 12:25
Разблокирование экспорта металла через порты даст Украине 4 млрд гривен в виде налогов Фото: разблокирование экспорта металла через порты даст Украине 4 млрд гривен в виде налогов
Автор: Артем Горовенко

Диверсификация экспорта через порты, в частности добавление металла в "зерновое соглашение", принесет Украине около $10 млрд валютной выручки, а также даст около 4 млрд в виде налогов и сборов в бюджеты.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Не зерном единым. Что даст экономике разблокирование экспорта металлопродукции через порты".

"Открытие портов для продукции ГМК с легкостью обеспечит Украине минимум 600 миллионов долларов ежемесячно, то есть - несколько миллиардов буквально к концу года. Этого достаточно, чтобы снизить курс доллара. Кроме того, это даст более 4 млрд грн в бюджеты в виде налогов и сборов - что крайне важно для воюющей страны, международный рейтинг которой колеблется на уровне преддефолтного. Также это поможет снизить зависимость Украины от международной помощи - нам не придется ходить с "протянутой рукой" к финансовым организациям, умоляя выделить пару миллионов на выплаты зарплат и пенсий", - говорится в статье.

Также отмечается, что возобновление экспорта металла через порты станет толчком для восстановления металлургической отрасли и наращивания объемов производства. Это, в свою очередь, поможет запустить все простаивающие предприятия, вернуть на работу персонал и обеспечить ему выплату заработной платы в полном объеме - что потянет за собой оживление всех сфер экономики.

Напомним, ранее глава Федерации металлургов Сергей Беленький заявил, что открытие портов принесет Украине валюту и снизит давление на гривню, а также позволит восстановить украинскую промышленность и запустить экономику.

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порт экспорт металлолома
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