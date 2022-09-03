Розблокування експорту металу через порти дасть Україні 4 млрд гривень у вигляді податків

Диверсифікація експорту через порти, зокрема додавання металу в "зернову угоду", принесе Україні близько $10 млрд валютної виручки, а також дасть близько 4 млрд у вигляді податків і зборів до бюджетів.

Про це йдеться в статті РБК-Україна " Не зерном єдиним. Що дасть економіці розблокування експорту металопродукції через порти ".

"Відкриття портів для продукції ГМК з легкістю забезпечить Україні мінімум 600 мільйонів доларів щомісяця, тобто - кілька мільярдів буквально до кінця року. Цього достатньо, щоб знизити курс долара. Крім того, це дасть понад 4 млрд грн до бюджетів у вигляді податків і зборів - що вкрай важливо для воюючої країни, міжнародний рейтинг якої коливається на рівні переддефолтного. Також це допоможе знизити залежність України від міжнародної допомоги - нам не доведеться ходити з "простягнутою рукою" до фінансових організацій, благаючи виділити пару мільйонів на виплати зарплат і пенсій", - йдеться в статті.

Також наголошується, що відновлення експорту металу через порти стане поштовхом для відновлення металургійної галузі та нарощування обсягів виробництва. Це, в свою чергу, допоможе запустити всі підприємства, що простоюють, повернути на роботу персонал і забезпечити йому виплату заробітної плати в повному обсязі - що потягне за собою пожвавлення всіх сфер економіки.

Нагадаємо, раніше глава Федерації металургів Сергій Біленький заявив, що відкриття портів принесе Україні валюту і знизить тиск на гривню, а також дозволить відновити українську промисловість і запустити економіку.