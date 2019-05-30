"Райт Солюшн" первой начинает легальную добычу янтаря в Житомирской области

ООО "Райт Солюшн" стало одним из пионеров в легальной добыче янтаря в Украине. О том, как удалось наладить законную работу, рассказал директор компании Виктор Коц рассказал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ZIK.

"Right Solution обладает тремя специальными разрешениями на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождений янтаря в северных районах Житомирской области на территории свыше 5,5 тысяч гектаров. Однако фактически мы будем работать на значительно меньшей территории – 25-30 га. У нас в Житомирской области цивилизованной добычи "солнечного камня" до сих пор вообще не было. Потому что она имела нелегальный стихийный характер. Этому нужно было положить конец! Мы решили работать легально, ведь это и рабочие места, и поступления в бюджет и, наконец, – новые экологические стандарты", – рассказал Коц.

Директор "Райт Солюшн" пояснил, что компания решила работать прозрачно, потому что понимает, что без налогов общество не сможет полноценно функционировать.

"Сегодня у нас действует Олевская ОТО. Если весь местный бизнес будет в тени, за что мы будем кормить свою общину: школы, детсады, больницы? Поэтому мы стали на этот путь. Подали необходимые документы для получения лицензии, и в 2016 Госслужба геологии и недр выдала нам эти спецразрешения. Сейчас у нас на руках все необходимые документы, чтобы начинать работу. Сделали проект, геологическую разведку, приобрели соответствующую технику", – отметил он.

Виктор Коц добавил, что несмотря на наличие всех документов, компания уже три года не может начать работать.

"Нашлись "доброжелательные люди", которым мы стали "поперек горла". Это те люди, которые хотели контролировать теневой сегмент рынка, перекрывали нам дороги. Руководил этим процессом скандально известный народный депутат от Житомира Борислав Розенблат. Он лоббировал в Житомирской областной раде иск против нас в суд. Якобы мы незаконно получили лицензию, без аукциона. Это неправда, потому что мы получили спецразрешения согласно действующему на то время постановлению Кабинета министров. Впоследствии НАБУ провело спецоперацию. Агент Нацбюро "Екатерина" передала ему деньги якобы для судебного давления на конкурентов, то есть на нас. На записи, которую сделал агент, он признался, что платил прокурорам, судьям, чтобы по судам загнать нас в угол. Все это зафиксировано. Ну и все это продолжалось годы, вплоть до Верховного суда, который принял решение в нашу пользу", – пояснил предприниматель.

По его мнению, Розенблат хотел контролировать нелегальную добычу янтаря в Олевске.

"Этот бизнес почти полностью в тени – примерно на 95%. Прежде всего такое положение вещей выгодно разного рода чиновникам, правоохранителям, которые "кормятся" с рук нелегальных копателей. Зачем им, чтобы пришла фирма, которая будет работать легально, платить налоги, а им с этого ничего не будет? Не очень стремятся к этому и сами "старатели". Никто из них не хочет законно работать", – подытожил Виктор Коц.