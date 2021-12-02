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В районной больнице Фастова построили новое отделение экстренной помощи

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 16:49
В районной больнице Фастова построили новое отделение экстренной помощи Фото: в Фастове построили новое отделение экстренной помощи (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Фастовской центральной районной больнице завершились работы по достройке двухэтажного лечебного корпуса, где разместились отделение экстренной медицинской помощи и неврологическое отделение с инсультным блоком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской облгосадминистрации.

Работы были выполнены в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Общая стоимость строительства нового лечебного корпуса составила 23 млн грн.

В районной больнице Фастова построили новое отделение экстренной помощи

"После проведения всех строительных работ Киевской ОГА были приобретены и переданы больнице 65 кислородных концентраторов, 4 монитора пациента, рентгеновская диагностическая система, электрокардиограф, система ультразвуковой диагностики, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, лабораторное оборудование", - рассказал в Facebook глава области Василий Володин.

В районной больнице Фастова построили новое отделение экстренной помощи

Это уже 11 приемное отделение на Киевщине, охваченное президентской программой "Большая стройка". До конца года планируется открыть еще одно, добавил Володин.

"Мы четко понимаем, насколько важно для наших людей иметь возможность получать медицинские услуги в удобных и комфортных условиях, да еще с помощью современного оборудования", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что со следующего года по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начнется обновление 48 областных больниц: по одной детской и одной взрослой больнице в каждой области.

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