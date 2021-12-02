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У районній лікарні Фастова збудували нове відділення екстреної допомоги

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 16:49
У районній лікарні Фастова збудували нове відділення екстреної допомоги Фото: у Фастові збудували нове відділення екстреної допомоги (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Фастівській центральній районній лікарні завершилися роботи з добудови двоповерхового лікувального корпусу, де розмістилися відділення екстреної медичної допомоги та неврологічне відділення з інсультним блоком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської облдержадміністрації.

Роботи було виконано в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Загальна вартість будівництва нового лікувального корпусу склала 23 млн грн.

У районній лікарні Фастова збудували нове відділення екстреної допомоги

"Після проведення всіх будівельних робіт Київською ОДА було придбано та передано лікарні 65 кисневих концентраторів, 4 монітори пацієнта, рентгенівську діагностичну систему, електрокардіограф, систему ультразвукової діагностики, дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень, лабораторне обладнання", - розповів у Facebook очільник області Василь Володін.

У районній лікарні Фастова збудували нове відділення екстреної допомоги

Це вже 11 приймальне відділення на Київщині, охоплене президентською програмою "Велике будівництво". До кінця року заплановано відкрити ще одне, додав Володін.

"Ми чітко розуміємо, наскільки важливо для наших людей мати можливість отримувати медичні послуги у зручних та комфортних умовах, та ще й за допомогою сучасного обладнання", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з наступного року за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" розпочнеться оновлення 48 обласних лікарень: по одній дитячій та одній дорослій лікарні у кожній області.

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