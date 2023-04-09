В районі окупованого Токмака пролунала серія вибухів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

Як повідомлялося, в останні два тижні вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі стали звучати частіше. Після цих "бавовн" було знищено 15 військових угруповань ворога, а окупанти почали замінювати місцевих колаборантів на приїжджих із РФ.

"Шість гучних вибухів в районі тимчасово окупованого Токмака. Наша верба кацапів б’є", - написав він.

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