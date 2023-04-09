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В районі окупованого Токмака пролунала серія вибухів

Фото: в районі окупованого Токмака пролунала серія вибухів 9 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 9 квітня, трапились декілька вибухів біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Відомо про 6 "бавовн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Шість гучних вибухів в районі тимчасово окупованого Токмака. Наша верба кацапів б’є", - написав він.

Як повідомлялося, в останні два тижні вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі стали звучати частіше. Після цих "бавовн" було знищено 15 військових угруповань ворога, а окупанти почали замінювати місцевих колаборантів на приїжджих із РФ.

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вибухиЗапорожская область