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У районі Мелітополя пролунали вибухи

Мелітополь, Субота 26 серпня 2023 15:45
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У районі Мелітополя пролунали вибухи Фото: у районі Мелітополя пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У районі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунали вибухи. Це сталося у суботу, 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Окупантам на Мелітопольському напрямку знову гучно. Мешканці Мелітополя повідомляють про вибухи за містом", - йдеться у повідомленні.

Поки інформації про причини вибухів та їх наслідків немає.

У районі Мелітополя пролунали вибухи

скриншот deepstatemap.live

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Так, нещодавно наші захисники зайшли у населений пункт Роботине та встановили там український прапор.

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