В районі Маріуполя вночі лунали вибухи: атаковано місце базування ППО росіян (фото)

Ситуація у районі Маріуполя

Російські війська захопили Маріуполь, розташований на березі Азовського моря, у лютому 2022 року. Це сталося під час масштабного вторгнення РФ в Україну.

Після цього окупанти облаштували в районі міста та у Маріупольському районі місця базування живої сили та техніки. Сили оборони завдають ударів по цих об'єктах, у росіян часто працює ППО.

Наприклад, 11 вересня у Маріуполі та районі лунали вибухи. Були "прильоти" по складу та базуванню окупантів.

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