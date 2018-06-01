В районе ДФС были зафиксированы новые взрывы, - ОБСЕ

Донецкую фильтровальную станцию продолжают обстреливать, что ставит под угрозу водоснабжение Донбасса

Возле Донецкой фильтровальной станции (ДФС) были зафиксированы новые взрывы, несмотря на обязательства. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 1 июня, сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

"Стороны обязались не вести огонь в районе ДФС, однако были зафиксированы новые взрывы. Они не прекратили огонь. Каждый день и каждую ночь там пролетают пули и снаряды. Жизнь гражданских наблюдателей также в опасности", - сообщил Хуг.

Напомним, 23 мая на Донбассе было восстановлено водоснабжение Авдеевки после запуска Донецкой фильтровальной станции. Перед этим,18 мая 2018 года, ДФС была вынуждена в очередной раз приостановить работу из-за обстрелов.

Добавим, Хуг также сообщил, что за прошедшую неделю на Донбассе зафиксировано более шести тысяч нарушений режима прекращения огня.