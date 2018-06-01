Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В районе ДФС были зафиксированы новые взрывы, - ОБСЕ

НовостиОбщество    01.06.2018 - 16:14
Фото: Донецкая фильтровальная станция (twitter/UNICEF_UA)
Фото: Донецкая фильтровальная станция (twitter/UNICEF_UA)

Донецкую фильтровальную станцию продолжают обстреливать, что ставит под угрозу водоснабжение Донбасса

Возле Донецкой фильтровальной станции (ДФС) были зафиксированы новые взрывы, несмотря на обязательства. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 1 июня, сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

"Стороны обязались не вести огонь в районе ДФС, однако были зафиксированы новые взрывы. Они не прекратили огонь. Каждый день и каждую ночь там пролетают пули и снаряды. Жизнь гражданских наблюдателей также в опасности", - сообщил Хуг.

Напомним, 23 мая на Донбассе было восстановлено водоснабжение Авдеевки после запуска Донецкой фильтровальной станции. Перед этим,18 мая 2018 года, ДФС была вынуждена в очередной раз приостановить работу из-за обстрелов.

Добавим, Хуг также сообщил, что за прошедшую неделю на Донбассе зафиксировано более шести тысяч нарушений режима прекращения огня.

За год на Донбассе в результате обстрелов погибли 3 ребенка, - ОБСЕ Рядом с патрулем ОБСЕ произошел взрыв
Теги публикации: ОБСЕ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажаться – надо уметь": Забужко заявила, что "спецоперация Бабченко" – мощный удар по ФСБ
"У него выпало два зуба": Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов
Украинка приехала на российский детский конкурс в оккупированный Крым
"Сильно изменился": фото с постаревшим Савиком Шустером удивили сеть
On Top