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Район Авдіївки і не лише. Експерт назвав найнебезпечніші напрямки на фронті

Фото: стало відомо, які напрямки на фронті в Україні є найнебезпечнішими (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Найнебезпечнішими напрямками на фронті в Україні станом зараз є райони Авдіївки та Часового Яру.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, в районі Авдіївки бойові дії продовжуються біля Бердичів, Орлівки, Тоненького і не лише.

"Тут вони створюють буфер безпеки півколом. А потім після оперативної паузи готуватимуться до наступальних дій поза цим буфером", - уточнив експерт.

Водночас, як зазначив Коваленко, біля Часового Яру необхідно відзначити ситуацію в Іванівському.

"Окупанти зайшли до села і зайняли позиції у північно-східній частині, тому що їм важливо створити умови для наступу на сам Часів Яр. Це найбільш небезпечні напрямки", - розповів він.

Також експерт додав, що складна ситуація біля Новомихайлівки (Донецька область). Там росіяни регулярно атакують уздовж дороги 00532 від Мар'їнки до Вугледару.

"Також не забуваємо такі локації, як Серебрянське лісництво, район Білогорівки (Луганська область) та Лимано-Куп'янську вісь саму по собі. І, звичайно ж, про район Роботиного Запорізької області. Тому що окупанти досі не змогли відновити над ним контроль і намагаються продовжувати наступальні дії", - наголосив він.

ЗСУ в обороні

Нагадаємо, останнім часом українські захисники перебувають в обороні. Водночас російські окупанти локально намагаються наступати та брати під свій контроль нові населені пункти.

Темпи ворожого наступу знизилися, проте на кінець весни чи початок літа, можливо, готується чергова кампанія.

Більш детально про ситуацію на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

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