Район Авдіївки і не лише. Експерт назвав найнебезпечніші напрямки на фронті

За його словами, в районі Авдіївки бойові дії продовжуються біля Бердичів, Орлівки, Тоненького і не лише.

"Тут вони створюють буфер безпеки півколом. А потім після оперативної паузи готуватимуться до наступальних дій поза цим буфером", - уточнив експерт.

Водночас, як зазначив Коваленко, біля Часового Яру необхідно відзначити ситуацію в Іванівському.

"Окупанти зайшли до села і зайняли позиції у північно-східній частині, тому що їм важливо створити умови для наступу на сам Часів Яр. Це найбільш небезпечні напрямки", - розповів він.

Також експерт додав, що складна ситуація біля Новомихайлівки (Донецька область). Там росіяни регулярно атакують уздовж дороги 00532 від Мар'їнки до Вугледару.

"Також не забуваємо такі локації, як Серебрянське лісництво, район Білогорівки (Луганська область) та Лимано-Куп'янську вісь саму по собі. І, звичайно ж, про район Роботиного Запорізької області. Тому що окупанти досі не змогли відновити над ним контроль і намагаються продовжувати наступальні дії", - наголосив він.