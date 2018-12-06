Райнин стал Почетным гражданином Харьковской области

Фото: Игорь Райнин (kharkivoda.gov.ua)

За это проголосовали 87 депутатов

Большинством голосов в облсовете главе АПУ Игорю Райнину присвоено звание Почетного гражданина Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Харьковского областного совета.

За проголосовали 87 депутатов.

Как известно, Игорь Райнин имеет звание доктора юридических наук, кандидата наук государственного управления, главой Харьковской ОГА был в один самых тяжелых периодов - с зимы 2015 года до осени 2016 года. За это время области удалось преодолеть кризисное падение и стабилизировать экономические, международные и социальные показатели. Ряд экспертов считают Игоря Райнина одним из наиболее эффективных глав ОГА в Украине.

С осени 2016 года возглавляет Администрацию президента Украины.