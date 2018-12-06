Райнін став Почесним громадянином Харківської області

Фото: Ігор Райнін (kharkivoda.gov.ua)

За це проголосували 87 депутатів

Більшістю голосів в облраді чолі АПУ Ігорю Райніну присвоєно звання Почесного громадянина Харківської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Харківської обласної ради.

За проголосували 87 депутатів.

Як відомо, Ігор Райнін має звання доктора юридичних наук, кандидата наук з державного управління, головою Харківської ОДА був один з найважчих періодів - з зими 2015 року до осені 2016 року. За цей час в області вдалося подолати кризове падіння і стабілізувати економічні, міжнародні та соціальні показники. Ряд експертів вважають Ігоря Райніна одним з найбільш ефективних голів ОДА в Україні.

З осені 2016 року очолює Адміністрацію президента України.