Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью

Отношения команды Зеленского с местной властью похожи на кривую, идущую то вверх, то вниз. Каждый кризис общенационального масштаба становился отправной точкой, после которой начинали проступать старые политические разногласия и новые проблемы.

Руководство Офиса поначалу не сильно заботилось налаживанием контактов с мэрами крупных городов. Главы областных администраций, назначенные президентом, долгое время не имели серьезного влияния. Региональные элиты воспринимали их как номинальных фигур, с которыми либо не считались, либо были "на ножах".

Вспышка коронавируса вбила еще больший клин между Банковой и местной властью. Пока в Киеве занимались перестановками профильного министра, мэры по сути были вынуждены возглавить борьбу с "ковидом" в своих городах и потом, как результат, не хотели придерживаться строгого карантина, установленного из центра.

Хотя это было далеко не единственной и, пожалуй, не главной причиной. С приближением очередных местных выборов мэры не желали раздражать своих избирателей неудобными ограничениями. Большинство из них в октябре 2020 года переизбрались на еще один срок и, к тому же, завели в местные советы крупные фракции своих партий.

Чтобы не потерять контроль над регионами, в правящей команде решили пересмотреть свой формат отношений с местной властью, начав с кадровых перестановок как в Офисе, так и в областях. Президент сменил сразу нескольких глав ОГА, поставив на их место более компромиссные фигуры, которые могли бы сработаться с мэриями облцентров и локальными элитами.

Многие руководители городов в частных беседах отмечали: когда за региональную политику Офиса взялся Кирилл Тимошенко, контакты с центром заметно улучшились. Банковая начала понемногу наводить с мэрами "мосты", одним из которых должен был стать Конгресс местных и региональных властей.

Заседание Конгресса региональных властей (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Были и те, кто усмотрел в создании этого органа другие цели: якобы Банковая хочет выстроить альтернативу Ассоциации городов, возглавляемую Виталием Кличко. У столичного градоначальника, вероятно, всегда были самые непростые отношения с ОП от момента прихода Зеленского к власти.

Очередная фаза обострения произошла перед довыборами в 206 округе, где Кличко вместе с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко согласовали единого кандидата. В окружении президента ревностно восприняли эту политическую активность, полагая, что так лидер УДАРа оттачивает региональные союзы с прицелом на будущую парламентскую кампанию. Более того, у кандидата, поддерживаемого Кличко и Атрошенко, были самые высокие шансы победить.

Но этого не произошло – за 31 день до даты этих выборов в Украине началась война. Казалось бы, все представители политической элиты пообещали забыть о внутренних дрязгах перед лицом общей угрозы. И в первые недели все действительно так и было. Но как только войска агрессора отогнали от Киева, в регионы, как утверждают информированные собеседники, стали поступать нехорошие "сигналы".

Региональный фронт

С первыми ракетными ударами у каждого образовался свой фронт. Банковая была занята противодействием агрессору на более глобальном уровне, лоббируя санкции, финпомощь и поставки вооружения от западных стран. Мэрии сосредоточились на укреплении обороны в собственных городах.

"Во многих городах в первые дни вообще не было правоохранителей и силовиков. Те представители центральной власти, кто остался, конечно же, оказывали максимальное содействие. Но в очень многих случаях доля местных советов в организации обороны составляла 60-70 процентов. Позже оно понемногу выровнялось", – рассказал влиятельный источник в местном самоуправлении.

Еще один собеседник, хорошо информированный о проблемах и трудностях своих коллег по всей Украине, также крайне скептически оценил сотрудничество между Киевом и мэрами в регионах. Мол, "шероховатости" по-прежнему остаются.

"Центр нас не слышит, они уже своей жизнью живут – все, у них там война закончилась. Иногда они о нас вспоминают, начинаются какие-то звонки, но потом все быстро затухает", – сказал он в разговоре с РБК-Украина.

По словам собеседника, проблемы возникают фактически с любым органом центральной власти, от которого нужно получить какое-то решение – будь то Кабмин или Нацбанк. С главами ОГА (они же главы областных военных администраций – ОВА) у центра более регулярное общение. Банковая ежедневно проводит с ними селекторные совещания.

Немаловажно, что именно через военные администрации проходит стратегическая часть гуманитарной помощи для населения – все грузы, которые доставляются по железной дороге. Отдельные скандалы с распределением гуманитарки уже стали публичными, но тот, кто за последние месяцы общался с волонтерами в регионах, таких историй может рассказать намного больше.

Главы ОВА получили новые полномочия во время войны (фото: president.gov.ua)

С войной главы обладминистраций получили расширенные полномочия. И местами это обострило их отношения с руководителями крупных городов, ранее считавшимися авторитетами в регионе.

"Главы ВА ведут себя как генерал-губернаторы", – говорит один из информированных источников издания в местном самоуправлении.

При этом собеседники, с которыми общалось РБК-Украина, признают, что от региона к региону ситуация может сильно отличаться. Где-то мэр облцентра и глава областной ВА просто "не замечают" друг друга. Где-то даже действуют друг другу назло. А где-то сумели выстроить вполне конструктивное сотрудничество. Примерно по такому же принципу у мэров складываются отношения и с Банковой.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан считает, что центральная и местная власть в целом "отлично консолидировались и работают для одной цели – защиты Украины". Однако разногласия между мэрами и обладминистрациями были всегда. Это напряжение зачастую возникало из-за распределения финансовых ресурсов, говорит Слобожан.

"Через областной уровень из центра идет 80-85% дотаций и субвенций, перекосы всегда были и они есть сейчас. Все эти конфликты не зависят от политической окраски. Может быть мэр от СН, в горсовете большинство – у СН, губернатор от СН – и все равно у них конфликт", – объяснил исполнительный директор АГУ.

При этом ранее собеседник в президентской команде объяснил, что предметных претензий к работе глав ОВА пока нет и никаких ротаций в ближайшее время не планируется. В то же время он не исключил, что в некоторых регионах их могут заменить на военных – так, как это было в Киевской области – если того будет требовать ситуация.

Городской голова Львова Андрей Садовой также положительно оценивает контакты мэрии с центром. Его город стал важнейшим хабом, через который прошли миллионы вынужденных переселенцев и огромное количество зарубежной помощи. По словам Садового, с госорганами – Кабмином и ОП – есть регулярная коммуникация во время видеоконференций. Банковую, как правило, представляет Кирилл Тимошенко, глава ОП Андрей Ермак, иногда и сам президент.

"Мы достаточно оперативно решаем все вопросы. Вот, в последний раз обсуждали вопрос цены на газ. С министрами также не возникает проблем, можно созвониться, если есть какие-то профильные вопросы. А с областной администрацией мы вообще как левое и правое легкое, дышим в одном ключе", – сказал РБК-Украина Садовой.

Один из собеседников издания в местном самоуправлении описал совсем противоположный пример, произошедший с мэром Чернигова, когда тот получил приглашение на Всемирный экономический форум в Давосе. Чтобы пересечь украинскую границу в условиях военного времени ему предстояло получить на это разрешение от главы ОГА (ОВА).

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко (фото: facebook.com / cg.gov.ua)

Но глава Черниговской обладминистрации Вячеслав Чаус не согласовал командировку, аргументировав это тем, что у Атрошенко на месте есть более насущные задачи. Источник, близкий к мэру, видит в этом отказе сугубо политические мотивы, поскольку Атрошенко хотел отправиться в Давос для привлечения средств на восстановление его города.

По информации издания, мэру все же удалось добиться законного разрешения на выезд – с помощью других каналов. Но на обратном пути его задержали более чем на пять часов и не хотели пускать в страну.

"Ему устроили полнейшую проверку, перевернули всю машину. Когда они ничего не смогли найти, ему честно сказали, что он в списке нежелательных для въезда в Украину граждан. Мол, у них есть четкая команда – не пускать его до тех пор, пока им не поступят другие указания. Вероятно, они ждали, пока Атрошенко будет звонить и прогибаться перед Банковой. Но он, конечно же, этого не сделал", – рассказал источник в местном самоуправлении.

Он намекнул, что за этими кознями может стоять Кирилл Тимошенко, который курирует всех глав ОГА. РБК-Украина обратилось к нему за комментарием, но к моменту выхода материала не получило ответа.

По словам собеседника, ситуация с Атрошенко – не единичный случай. У многих мэров также возникают проблемы с Офисом, но пока что никто из них не желает публично выносить этот сор из избы.

"Если бы такая ситуация была только с Атрошенко, то можно было бы говорить о политической ревности. Но со многими авторитетными, рейтинговыми мэрами ведут себя точно так же. Ввиду того что сейчас идет война, они пытаются сдерживаться и не говорить о том, как себя сейчас ведет центр. Но очень похоже на то, что там двигаются к максимальной концентрации власти в одних руках", – отметил источник.

Сигнал тревоги

Еще одним тревожным "звоночком" для местного самоуправления стал недавно вступивший в силу закон, который меняет условия его работы в период военного положения (законопроект № 7269).

С одной стороны, этот документ расширяет полномочия мэров. К примеру, они смогут самостоятельно, без согласия горсовета, передавать средства из местного бюджета на потребности ВСУ или на "обеспечение мероприятий правового режима военного положения". Последняя формулировка выписана достаточно размыто, предоставляя широкое поле для маневра.

С другой стороны, закон потенциально усиливает зависимость мэров и органов самоуправления от руководителя обладминистрации. А следовательно – и от центральной власти. Из документа следует, что главы областных и районных ВА могут перебирать на себя полномочия обл- и райсоветов. Это допускается в двух случаях: если Верховная рада с подачи президента примет такое решение, либо же если административный центр области или района оккупирован или окружен.

Кроме того, глава ОВА вправе обратиться к президенту с тем, чтобы создать специальную военную администрацию на территории города, если его мэр нарушит закон. Создание ВА на территории населенного пункта возможно также в том случае, если местные советы, их исполкомы или голова громады "не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами Украины полномочия".

Начальник военной администрации в городе даже может перебрать на себя полномочия местного совета и его исполкома. Однако для этого нужно разрешение президента и Верховной рады.

Верховная рада может изменить работу местной власти (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Как объяснил Слобожан, мэры опасаются, что на их место могут поставить начальника ВА. Если ему перейдут полномочия местного совета – избранный градоначальник по сути лишается власти, а фактическим и единоличным руководителем города становится назначенный глава военной администрации.

"Но не думаю, что ОП или Рада заинтересованы в дестабилизации на местах или конфликтах. Уровень доверия к местному самоуправлению очень высокий и был таким до войны", – сказал Слобожан.

Другой собеседник в местном самоуправлении полагает, что изначально этот закон был прежде всего направлен на столицу, где, в отличие от остальных городов, уже назначен отдельный начальник ВА. Ему бы перешли все функции Киевсовета, если бы документ был принят в первоначальной редакции. А Кличко бы на время войны остался не у дел.

Но после продолжительных баталий в финальном тексте появилась компромиссная норма, на которую согласились многие мэры. Их функции перейдут начальнику ВА только в том случае, если за это проголосуют не менее 226 нардепов.

"Кличко сразу же четко согласовал с начальником ВЦА Киева: ты занимаешься обороной, а в хозяйство не лезешь. Хотя там были такие попытки. Сейчас власти будут пытаться назначить ВЦА еще и в Чернигове у Атрошенко. С одной стороны, вроде бы порой и есть конструктив. Но с другой – есть такие нехорошие сигналы", – сказал собеседник, хорошо знакомый с обоими мэрами.

Один из соавторов этого закона, нардеп из "Слуги народа" Виталий Безгин в разговоре с РБК-Украина подчеркнул, что никаких полномочий у местного самоуправления никто не отнимает, а даже наоборот. Он объяснил, что самого по себе введения военного положения или создания военной администрации недостаточно, чтобы она переняла на себя полномочия еще и местного совета.

По словам Безгина, все облсоветы, за исключением Донецкого, Луганского и Херсонского, также работают, как и прежде. Соответственно, отнимать у них какие-то функции никто не собирается.

"Что касается Херсонщины, то у нас первая попытка передать полномочия на военных была еще в марте, когда оккупанты пытались создать фейковую "хнр", Мы поняли, что надо готовить решение о передаче полномочий местного депутатского корпуса, которые заняли проукраинскую позицию, потому что есть очень большой риск, что их там просто физически поубивают", – отметил Безгин.

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Взаимоотношения Банковой времен президентства Зеленского с местной властью часто складывались не самым лучшим образом, начиная от публичных "воспитательных процессов" над оппозиционными мэрами. И заканчивая "демаршами", которые те устраивали центру в ответ.

Начало полномасштабной вторжения РФ заставило всех на время отбросить прежние разногласия. Однако чем дольше затягиваются боевые действия, тем больше соблазнов с обеих сторон вернуться к "довоенной" политической реальности. Но стоит помнить, что война далеко не закончена и цена новых конфликтов между центром и регионами может быть слишком высокой для государства.