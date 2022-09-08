UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РАУ просит генпрокурора прояснить информацию о составлении списков "нелояльных адвокатов"

Фото: РАУ просит генпрокурора прояснить информацию о составлении списков нелояльных адвокатов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Совет адвокатов Украины обратилась к генеральному прокурору Андрею Костину с запросом о предоставлении сведений о формировании региональными прокуратурами списки "нелояльных адвокатов" якобы во исполнение указания Офиса генпрокурора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание РАУ 5 сентября.

Участники заседания обсудили информацию членов органов адвокатского самоуправления, председателя Комитета защиты прав адвокатов Владимира Клочкова относительно формирования таких списков, которая поступает из разных независимых между собой источников.

Поскольку речь идет о грубом нарушении гарантий адвокатской деятельности, которая является независимой и защищенной гарантиями адвокатской деятельности, установленным законом Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", РАУ решила попросить Андрея Костина предоставить сведения о наличии такого указания или о проведении ведомственной проверки такой информации, если она не является правдивой.

"Подтверждение такой информации может стать резонансным событием, о котором НААУ сообщит все международные юридические организации и прежде всего организации адвокатов. Ведь попытки создать такие списки не только грубо нарушают профильный закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", "О прокуратуре", но и конституционные принципы осуществления правосудия, состязательный характер судебного разбирательства и равенство сторон в процессе", - отмечается в сообщении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генпрокурор