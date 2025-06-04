RAU Expo 2025: стратегічний дводенний бізнес-хаб для ритейлу, девелопменту та виробництва
11-12 червня Київ RAU EXPO 2025 - подія, яка об'єднує всіх, хто рухає ринок ритейлу та ТРЦ.
Про це пише РБК-Україна.
RAU EXPO 2025 - це не просто виставка. Це дводенний бізнес-хаб, де перетинаються інновації, досвід та нові імена. Якщо ваш бізнес у ритейлі, девелопменті, e-commerce або виробництві - це ваша must-visit подія в червні.
RAU EXPO 2025 це:
- 12 сесій;
- 80+ топспікерів;
- 1500+ учасників.
Тема цього року - "Бізнес без меж: бренд, технології, масштабування". Ідеї тут одразу трансформуються в рішення, а знайомства - у партнерства.
На вас чекає:
- Експо-зона з 70 компаніями: Ukrnafta, NHOOD, Вчасно, Dragon Capital, Diodika, UTG, Promodo, Smart Business, RDA, Fly Kids та багато інших;
- 2 сцени з глибокими кейсами - про нові бізнес-моделі, людський капітал, ритейл у період воєнного виклику, SMM та автоматизацію;
- Networking із власниками, топменеджерами, інвесторами, експертами з усієї України.
Серед експертів:
- Руслан Шостак, президент корпорації TERWIN, засновник EVA, VARUS;
- Ігор Хижняк, CEO Comfy;
- Борис Марков, Корпорація АТБ, Co-Founder в INSPIRA business club;
- Сергій Магдич, заступник Голови Правління ПУМБ;
- Олег Нікольський, Маркетинг директор "Фокстрот";
- Іван Чивкін, виконавчий директор "Антошка";
- Тетяна Білошицька, директорка з маркетингу KFC;
- Олексій Миропольський, комерційний директор RozetkaPay;
- Ярослава Білан, Генеральна директорка ТОВ "Фірмова мережа Київхліб";
- Дмитро Соколовський, співвласник Harvest.
І ще десятки лідерів, які не просто розповідають, а діляться реальним досвідом масштабування, трансформації та успішного менеджменту під тиском викликів.
Програма та реєстрація:
Контакт: Наталія Підвишенна - +38 050 313 74 53, n.pidvyshenna@rau.ua
RAU EXPO - простір для тих, хто будує ритейл майбутнього. Не пропустіть головну бізнес-подію літа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.