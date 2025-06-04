RAU Expo 2025: стратегічний дводенний бізнес-хаб для ритейлу, девелопменту та виробництва

11-12 червня Київ RAU EXPO 2025 - подія, яка об'єднує всіх, хто рухає ринок ритейлу та ТРЦ.

RAU EXPO 2025 - це не просто виставка. Це дводенний бізнес-хаб, де перетинаються інновації, досвід та нові імена. Якщо ваш бізнес у ритейлі, девелопменті, e-commerce або виробництві - це ваша must-visit подія в червні.

RAU EXPO 2025 це:

12 сесій;

80+ топспікерів;

1500+ учасників.

Тема цього року - "Бізнес без меж: бренд, технології, масштабування". Ідеї тут одразу трансформуються в рішення, а знайомства - у партнерства.

На вас чекає:

Експо-зона з 70 компаніями: Ukrnafta, NHOOD, Вчасно, Dragon Capital, Diodika, UTG, Promodo, Smart Business, RDA, Fly Kids та багато інших ;

з 70 компаніями: ; 2 сцени з глибокими кейсами - про нові бізнес-моделі, людський капітал, ритейл у період воєнного виклику, SMM та автоматизацію;

- про нові бізнес-моделі, людський капітал, ритейл у період воєнного виклику, SMM та автоматизацію; Networking із власниками, топменеджерами, інвесторами, експертами з усієї України.

Серед експертів:

Руслан Шостак , президент корпорації TERWIN, засновник EVA, VARUS;

, президент корпорації TERWIN, засновник EVA, VARUS; Ігор Хижняк , CEO Comfy;

, CEO Comfy; Борис Марков , Корпорація АТБ, Co-Founder в INSPIRA business club;

, Корпорація АТБ, Co-Founder в INSPIRA business club; Сергій Магдич , заступник Голови Правління ПУМБ;

, заступник Голови Правління ПУМБ; Олег Нікольський , Маркетинг директор "Фокстрот";

, Маркетинг директор "Фокстрот"; Іван Чивкін , виконавчий директор "Антошка";

, виконавчий директор "Антошка"; Тетяна Білошицька , директорка з маркетингу KFC;

, директорка з маркетингу KFC; Олексій Миропольський , комерційний директор RozetkaPay;

, комерційний директор RozetkaPay; Ярослава Білан , Генеральна директорка ТОВ "Фірмова мережа Київхліб";

, Генеральна директорка ТОВ "Фірмова мережа Київхліб"; Дмитро Соколовський, співвласник Harvest.

І ще десятки лідерів, які не просто розповідають, а діляться реальним досвідом масштабування, трансформації та успішного менеджменту під тиском викликів.

Програма та реєстрація:

Контакт: Наталія Підвишенна - +38 050 313 74 53, n.pidvyshenna@rau.ua

RAU EXPO - простір для тих, хто будує ритейл майбутнього. Не пропустіть головну бізнес-подію літа.