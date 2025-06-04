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RAU Expo 2025: стратегічний дводенний бізнес-хаб для ритейлу, девелопменту та виробництва

Київ, Середа 04 червня 2025 14:09 promo
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RAU Expo 2025: стратегічний дводенний бізнес-хаб для ритейлу, девелопменту та виробництва Фото: RAU Expo 2025 пройде в Києві 11–12 червня
Автор: Олександр Мороз

11-12 червня Київ RAU EXPO 2025 - подія, яка об'єднує всіх, хто рухає ринок ритейлу та ТРЦ.

Про це пише РБК-Україна.

RAU EXPO 2025 - це не просто виставка. Це дводенний бізнес-хаб, де перетинаються інновації, досвід та нові імена. Якщо ваш бізнес у ритейлі, девелопменті, e-commerce або виробництві - це ваша must-visit подія в червні.

RAU EXPO 2025 це:

  • 12 сесій;
  • 80+ топспікерів;
  • 1500+ учасників.

Тема цього року - "Бізнес без меж: бренд, технології, масштабування". Ідеї тут одразу трансформуються в рішення, а знайомства - у партнерства.

На вас чекає:

  • Експо-зона з 70 компаніями: Ukrnafta, NHOOD, Вчасно, Dragon Capital, Diodika, UTG, Promodo, Smart Business, RDA, Fly Kids та багато інших;
  • 2 сцени з глибокими кейсами - про нові бізнес-моделі, людський капітал, ритейл у період воєнного виклику, SMM та автоматизацію;
  • Networking із власниками, топменеджерами, інвесторами, експертами з усієї України.

Серед експертів:

  • Руслан Шостак, президент корпорації TERWIN, засновник EVA, VARUS;
  • Ігор Хижняк, CEO Comfy;
  • Борис Марков, Корпорація АТБ, Co-Founder в INSPIRA business club;
  • Сергій Магдич, заступник Голови Правління ПУМБ;
  • Олег Нікольський, Маркетинг директор "Фокстрот";
  • Іван Чивкін, виконавчий директор "Антошка";
  • Тетяна Білошицька, директорка з маркетингу KFC;
  • Олексій Миропольський, комерційний директор RozetkaPay;
  • Ярослава Білан, Генеральна директорка ТОВ "Фірмова мережа Київхліб";
  • Дмитро Соколовський, співвласник Harvest.

І ще десятки лідерів, які не просто розповідають, а діляться реальним досвідом масштабування, трансформації та успішного менеджменту під тиском викликів.

Програма та реєстрація:

Контакт: Наталія Підвишенна - +38 050 313 74 53, n.pidvyshenna@rau.ua

RAU EXPO - простір для тих, хто будує ритейл майбутнього. Не пропустіть головну бізнес-подію літа.

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