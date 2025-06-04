RAU Expo 2025: стратегический двухдневный бизнес-хаб для ритейла, девелопмента и производства
11-12 июня Киев RAU EXPO 2025 - событие, которое объединяет всех, кто двигает рынок ритейла и ТРЦ.
Об этом пишет РБК-Украина.
RAU EXPO 2025 - это не просто выставка. Это двухдневный бизнес-хаб, где пересекаются инновации, опыт и новые имена. Если ваш бизнес в ритейле, девелопменте, e-commerce или производстве - это ваше must-visit событие в июне.
RAU EXPO 2025 это:
- 12 сессий;
- 80+ топ-спикеров;
- 1500+ участников.
Тема этого года - "Бизнес без границ: бренд, технологии, масштабирование". Идеи здесь сразу трансформируются в решения, а знакомства - в партнерства.
Вас ждет:
- Экспо-зона с 70 компаниями: Ukrnafta, NHOOD, Вчасно, Dragon Capital, Diodika, UTG, Promodo, Smart Business, RDA, Fly Kids и многие другие;
- 2 сцены с глубокими кейсами - о новых бизнес-моделях, человеческом капитале, ритейле в период военного вызова, SMM и автоматизации;
- Networking с владельцами, топ-менеджерами, инвесторами, экспертами со всей Украины.
Среди экспертов:
- Руслан Шостак, президент корпорации TERWIN, основатель EVA, VARUS;
- Игорь Хижняк, CEO Comfy;
- Борис Марков, Корпорация АТБ, Co-Founder в INSPIRA business club;
- Сергей Магдич, заместитель Председателя Правления ПУМБ;
- Олег Никольский, Маркетинг директор "Фокстрот";
- Иван Чивкин, исполнительный директор "Антошка";
- Татьяна Белошицкая, директор по маркетингу KFC;
- Алексей Миропольский, коммерческий директор RozetkaPay;
- Ярослава Белан, Генеральный директор ООО "Фирменная сеть Киевхлеб";
- Дмитрий Соколовский, совладелец Harvest.
И еще десятки лидеров, которые не просто рассказывают, а делятся реальным опытом масштабирования, трансформации и успешного менеджмента под давлением вызовов.
Программа и регистрация:
Контакт: Наталья Подвышенная - +38 050 313 74 53, n.pidvyshenna@rau.ua
RAU EXPO - пространство для тех, кто строит ритейл будущего. Не пропустите главное бизнес-событие лета.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.