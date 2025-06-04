RAU Expo 2025: стратегический двухдневный бизнес-хаб для ритейла, девелопмента и производства

11-12 июня Киев RAU EXPO 2025 - событие, которое объединяет всех, кто двигает рынок ритейла и ТРЦ.

RAU EXPO 2025 - это не просто выставка. Это двухдневный бизнес-хаб, где пересекаются инновации, опыт и новые имена. Если ваш бизнес в ритейле, девелопменте, e-commerce или производстве - это ваше must-visit событие в июне.

RAU EXPO 2025 это:

12 сессий;

80+ топ-спикеров;

1500+ участников.

Тема этого года - "Бизнес без границ: бренд, технологии, масштабирование". Идеи здесь сразу трансформируются в решения, а знакомства - в партнерства.

Вас ждет:

Экспо-зона с 70 компаниями: Ukrnafta, NHOOD, Вчасно, Dragon Capital, Diodika, UTG, Promodo, Smart Business, RDA, Fly Kids и многие другие ;

с 70 компаниями: ; 2 сцены с глубокими кейсами - о новых бизнес-моделях, человеческом капитале, ритейле в период военного вызова, SMM и автоматизации;

- о новых бизнес-моделях, человеческом капитале, ритейле в период военного вызова, SMM и автоматизации; Networking с владельцами, топ-менеджерами, инвесторами, экспертами со всей Украины.

Среди экспертов:

Руслан Шостак , президент корпорации TERWIN, основатель EVA, VARUS;

, президент корпорации TERWIN, основатель EVA, VARUS; Игорь Хижняк , CEO Comfy;

, CEO Comfy; Борис Марков , Корпорация АТБ, Co-Founder в INSPIRA business club;

, Корпорация АТБ, Co-Founder в INSPIRA business club; Сергей Магдич , заместитель Председателя Правления ПУМБ;

, заместитель Председателя Правления ПУМБ; Олег Никольский , Маркетинг директор "Фокстрот";

, Маркетинг директор "Фокстрот"; Иван Чивкин , исполнительный директор "Антошка";

, исполнительный директор "Антошка"; Татьяна Белошицкая , директор по маркетингу KFC;

, директор по маркетингу KFC; Алексей Миропольский , коммерческий директор RozetkaPay;

, коммерческий директор RozetkaPay; Ярослава Белан , Генеральный директор ООО "Фирменная сеть Киевхлеб";

, Генеральный директор ООО "Фирменная сеть Киевхлеб"; Дмитрий Соколовский, совладелец Harvest.

И еще десятки лидеров, которые не просто рассказывают, а делятся реальным опытом масштабирования, трансформации и успешного менеджмента под давлением вызовов.

Программа и регистрация:

Контакт: Наталья Подвышенная - +38 050 313 74 53, n.pidvyshenna@rau.ua

RAU EXPO - пространство для тех, кто строит ритейл будущего. Не пропустите главное бизнес-событие лета.