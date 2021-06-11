Растрата более полумиллиарда гривен: в Украине будут судить руководство банка

Против главы правления ПАО "Юнион Стандарт Банк" и его советника выдвинут обвинительный акт касательно причастности к растрате более чем пол миллиарда гривен средств банка. Расследование установило, что руководство во время работы выдавало кредиты предприятиям, которые, возможно, были созданы для дальнейшего прикрытия незаконной деятельности.

Стоит заметить, что согласно заключению судебно-экономической экспертизы, из-за деятельности обвиняемых ПАО "Юнион Стандарт Банк" потерял более 521 миллиона гривен.

В частности, как отмечается в высшем органе прокуратуры, сейчас в Польшу было направлено ходатайство о выдаче главы наблюдательного совета банка в Украину с последующим привлечением последнего к уголовной ответственности.

Отметим, что в соответствии с ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с последующей конфискацией имущества.