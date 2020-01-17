Растаможка авто из США

Приобретение американских авто популярно в равной степени так, как и покупка авто из Европы. Ежедневно таможенные терминалы Украины принимают машины из-за океана. Большая часть из них подержанные. Многие требуют ремонта. Но стоимость технического обслуживания и цена таможенной очистки гораздо ниже, чем покупка такого же автомобиля в Украине.

Преимущества покупки авто из заграницы

Большинство авто из США – это автомобили, приобретенные на аукционах. Продают их страховые компании – так они возмещают убытки, которые компенсировали клиенту. Страховщик предпочитает замену машины ремонту, поскольку кузовной ремонт в США очень дорого обходится.

Преимущества покупки подержанного автомобиля из Америки:

Автомобиль хоть и подержанный, но в хорошем состоянии. Он проходил современное техобслуживание, работал на качественном топливе, ездил по хорошим дорогам. Уверены в честности продавца – приемлемая цена без накруток, корректный километраж пробега, объективное описание технического состояния. С помощью таможенного агента растаможить авто можно быстро с минимальными затратами.

Этапы растаможки американского авто

Помощь покупателю в растаможке авто предоставит брокер. Таможенный брокер в этой всей процедуре выступает посредником между покупателем и таможней. В обязанности таможенного брокера входит таможенная очистка авто. Заказчиком может выступать как физическое, так и юридическое лицо.

Что нужно делать автовладельцу, чтобы растаможить приобретенную машину? Процедура проходит в несколько этапов.

Найти проверенного таможенного брокера, организовать встречу и узнать перечень необходимых документов для регистрации авто. Подписание договора о сотрудничестве. В договоре оговариваются обязанности сторон – заказчика и представителя таможни (брокера), а также прописываются сроки завершения сделки. Брокер ознакомится с документами, сделает предварительную оценку и составит примерную смету на услугу растаможки. Передаст реквизиты для оплаты. После оплаты работы брокера и предоставления платежки, состоится встреча на таможне. Дальнейший процесс растаможки брокер будет курировать сам.

Перечень документов

В среднем на растаможку авто может уйти до двух недель времени. Это с условием, что предоставлен весь пакет документов, и они заполнены правильно.

Для растаможки авто необходимо собрать следующие документы:

оригинал техпаспорта;

документ подтверждение покупки;

транспортная накладная;

паспорт, идентификационный код, справка переселенца.

Из-за отсутствия хотя бы одного документа автомобиль не может пройти таможню. За простой авто в порту покупателю начисляется штраф.

Расходы, связанные с растаможкой

Стоимость растаможки и последующих расходов состоит из следующих пунктов:

логистика, разгрузка;

услуги брокера;

таможенные экспертизы;

таможенные платежи;

сертификация и регистрация авто в МВД.

Чтобы узнать цену растаможки авто, можно найти калькулятор растаможки здесь на сайте.

Как правильно выбрать машину

Согласно украинскому законодательству, растаможить можно любое импортное авто, независимо от объема двигателя и состояния. Но на все своя стоимость. Покупая автомобиль на аукционе США, есть шанс существенно сэкономить. А если обратиться к специалистам America Motors, тогда можно приобрести автомобиль с минимальными дефектами в короткие сроки. Сайт America Motors имеет массу предложений для наилучших вариантов покупки американских авто.