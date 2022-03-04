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В Ворзеле оккупанты расстреляли машину с гражданскими: два человека погибли, еще 4 ранены

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Пятница 04 марта 2022 21:56
В Ворзеле оккупанты расстреляли машину с гражданскими: два человека погибли, еще 4 ранены Фото: прокуратура возбудила дело по факту расстрела гражданских в Ворзеле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Ворзеле (Киевская область) российские оккупанты расстреляли машину с гражданскими В результате чего два человека погибли, еще 4 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так. по данным следствия, 4 марта шесть человек ехали на автомобиле из пгт Ворзель Бучанского района Киевской области. Во время движения они встретили колонну военной техники оккупантов, обозначенную буквой "V", открывшую по ним огонь из танковых пулеметов.

В результате обстрела погибли два человека - женщина и 17-летняя девушка. Еще четверо получили осколочные ранения, в том числе девушки 17 и 7 лет.

По данному факту прокуратура возбудила дело. Действия военных страны-агрессора квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

Напомним, российские войска обстреляли с "Градов" город Ворзель в Киевской области, обломки попали в детский дом и детский сад.

После чего, в МИДе заявили, что Украина собирается обратиться в Международный Суд ООН в Гааге из-за обстрелов в Ворзеле.

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