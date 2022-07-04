ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На рассмотрение Кабмина передали петицию о возвращении в эфир "Еспресо", "Прямого" и "5 канала"

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 15:51
На рассмотрение Кабмина передали петицию о возвращении в эфир "Еспресо", "Прямого" и "5 канала" Фото: на рассмотрение Кабмина передали петицию о возвращении в эфир "Еспресо", "Прямого" и "5 канала" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Петиция о возвращении в цифровой эфир украинских телеканалов "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" набрала 25 тысяч голосов и уже передана на рассмотрение Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.

Решение должны обнародовать не позднее 13 июля 2022 года.

Как известно, 4 апреля концерн РРТ выключил "5 канал", "Прямой" и "Еспресо" из цифрового эфира.

Телеканалы направили письма по этому поводу к президенту, СНБО, СБУ, Министерству обороны и Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы