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На розгляд Кабміну передали петицію про повернення в ефір "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу"

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Понеділок 04 липня 2022 15:51
На розгляд Кабміну передали петицію про повернення в ефір "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" Фото: на розгляд Кабміну передали петицію про повернення в ефір "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Петиція про повернення в цифровий ефір українських телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" набрала 25 тисяч голосів і вже передана на розгляд Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.

Рішення мають оприлюднити не пізніше ніж 13 липня 2022 року.

Як відомо, 4 квітня концерн РРТ вимкнув "5 канал", "Прямий" та "Еспресо" із цифрового ефіру.

Телеканали надіслали листи з цього приводу до президента, РНБО, СБУ, Міністерства оборони і Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

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