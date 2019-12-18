Фигурант дела Шеремета отказывается давать показания

Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

Антоненко считает, что следствие по делу является предвзятым

Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета ветеран Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается давать показания по делу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правовой группы защиты Антоненко в Facebook.

Как сообщается, во вторник, 17 декабря, следователь пытался допросить Антоненко, но он отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 63 Конституции Украины. Свой поступок Антоненко объяснил тем, что считает следствие по делу Шеремета предвзятым.

"Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент Ураины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость", - говорится в заявлении.

Адвокаты отметили, что Антоненко согласен в дальнейшем давать показания по делу, но только когда убедится, что следствие не является предвзятым.

"Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет", - добавили они.

Напомним, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.