Детективы "дела Скрипаля" нашли связь РФ со смертью двух человек на территории Британии

Фото: полиция Британии (london.gov.uk)

В Скотланд-Ярде отметили, что речь идет о смерти Александра Перепеличного и Скотта Янга

Детективы, которые вели расследование покушения на убийство бывшего российского шпиона в Солсбери Сергея Скрипаля, обнаружили новые доказательства, которые связывают Кремль по крайней мере с двумя другими смертями на территории Британии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По сведениям издания, офицеры управления Скотланд-Ярда по контр-терроризму считают, что сотрудники ГРУ приезжали в Британию в то время, когда происходили "подозрительные" смерти.

​Так, речь идет о бизнесмене Александре Перепеличном и предпринимателе Скотте Янге, который умер после падения из окна своей квартиры в центре Лондона.

"Одна из линий расследования связывает агентов российской разведки, въезжавших в страну во время подозрительных смертей", - говорится в сообщении.

Отметим, бывший мультимиллионер Скотт Янг, которого россияне в свое время таинственное "лишили" всего багатства, випал из окна своей квартиры

Александр Перепеличный умер в 2012 году во время утренней пробежки около своего дома в пригороде Лондона, бизнесмену было тогда 44 года. Сначала полиция сообщила об инфаркте. Однако через два года после его смерти компания, в которой Перепеличный застраховал свою жизнь, инициировала расследование: в итоге в желудке бизнесмена было обнаружено ядовитое вещество, содержащееся в редком китайском растении гельземиум (Gelsemium Elegans). Симптомы отравления этим веществом схожи с аритмией.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемым в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Руслану Боширову и Александру Петрову пришлось дать интервью одному из российских СМИ в качестве наказания за провал операции.