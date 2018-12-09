"Справа Скрипаля": в поліції знайшли зв'язок РФ зі смертю ще двох осіб у Британії

Фото: поліція Британії (london.gov.uk)

У Скотланд-Ярді зазначили, що мова йде про смерть Олександра Перепеличного і Скотта Янга

Детективи, які вели розслідування замаху на вбивство колишнього російського шпигуна в Солсбері Сергія Скрипаля, виявили нові докази, які пов'язують Кремль принаймні з двома іншими смертями на території Британії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За відомостями видання, офіцери управління Скотланд-Ярду з контр-тероризму вважають, що співробітники ГРУ приїжджали до Британії в той час, коли відбувалися "підозрілі" смерті.

Так, мова йде про бізнесмена Олександра Перепеличном і підприємця Скотті Янга, який помер після падіння з вікна своєї квартири в центрі Лондона.

"Одна з ліній розслідування пов'язує агентів російської розвідки, які в'їжджали в країну під час підозрілих смертей", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, колишній мультимільйонер Скотт Янг, якого росіяни в свій час таємниче "позбавили" всього багатства, випав з вікна своєї квартири

Олександр Перепеличний помер у 2012 році під час ранкової пробіжки біля свого будинку в передмісті Лондона, бізнесменові було тоді 44 роки. Спочатку поліція повідомила про інфаркті. Однак через два роки після його смерті компанія, в якій Перепеличний застрахував своє життя, ініціювала розслідування: в результаті в шлунку бізнесмена було виявлено отруйну речовину, що міститься в рідкісній китайській рослині гельземиум (Gelsemium Elegans). Симптоми отруєння цією речовиною схожі з аритмією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозрюваним в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів Руслану Боширову і Олександру Петрову довелося дати інтерв'ю одному з російських ЗМІ в якості покарання за провал операції.