Розслідування вбивства Гонгадзе можна завершити за місяць, - Луценко

Фото: Гергій Гонгадзе (facebook.com/UAModna)

За словами Луценка, для завершення розслідування слідство має отримати оригінали записів Мельниченка

Розслідування вбивства українського журналіста Гергія Гонгадзе можна завершити за місяць. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "5 каналу".

Так, відповідаючи на запитання щодо того, хто замовив вбивство Гонгадзе, Луценко зазначив, що, при умові, якщо слідство отримає оригінали записів Мельниченка, розслідування може бути завершено за місяць.

"Можна все завершити за місяць, якщо Мельниченко привезе в Україну запис і оригінальний записуючий пристрій. Від чого він відмовляється з 2004 року. Чого відмовляється? Запитайте у Миколи Мельниченка", - заявив він.

Як відомо, на так званих "плівках Мельниченка" міститься запис розмови, нібито таємно зроблений в особистому кабінеті на той момент президента Леоніда Кучми. Зокрема, в одному з фрагментів запису людина з голосом, схожим на голос Кучми віддавала наказ людині з голосом, схожим на голос на той момент міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка, ліквідувати Гонгадзе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишньому начальнику департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексію Пукачу, засудженому за вбивство Гонгадзе, суд перерахував термін вироку за "законом Савченко". 6,5 років попереднього ув'язнення суд перерахував як 13 років основного покарання.

Зазначимо, у січні 2013 року Пукач був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе і позбавлений генеральського звання. Наприкінці серпня 2011 року Пукач назвав замовниками вбивства Гонгадзе Юрія Кравченка (застрелився 4 березня 2005 року), тодішнього голову Верховної ради Володимира Литвина та другого президента України Леоніда Кучму.