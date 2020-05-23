Расследование обстоятельств гибели нардепа Давиденко должно быть оперативным, - Разумков

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отреагировал на гибель народного депутата Украины Валерия Давыденко. Разумков призвал правоохранителей провести расследование оперативно.

Об этом сообщает пресс-служба ВР в Facebook.

Председатель украинского парламента выразил соболезнования в связи со смертью народного депутата.

"Сегодня Верховную раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давыденко... Расследование должно быть оперативным и максимально объективным", - цитирует Разумкова пресс-служба ВР.

Уточняется, что сейчас обстоятельства гибели нардепа выясняют правоохранительные органы.

Напомним, 23 мая в офисе в Киеве с огнестрельным ранением нашли мертвым нардепа Валерия Давыденко.

Впоследствии в полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Валерий Давыденко победил на выборах в Верховную раду в 2014 году в одномандатном округе № 208 в Черниговской области. В 2019 году повторно прошел в Раду.

Ранее работал на должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Николая Азарова (2013-2014).